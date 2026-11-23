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Si usted debe trabajar los próximos feriados, que son el 1 y 25 de diciembre, preste atención porque así deberán págarle.
De acuerdo con el Ministerio de trabajo, el 1 de diciembre es de pago no obligatorio, mientras que el 25 de diciembre es de pago obligatorio.
Es decir, el 1 de diciembre, al no ser de pago obligatorio, si usted trabaja, recibe un pago sencillo, mientras que en el caso del 25 de diciembre, usted recibiría un pago doble, mientras que las horas extra se cancelarían de forma triple.
Imagen creada con inteligencia artificial.
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