Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Si usted debe trabajar los próximos feriados, que son el 1 y 25 de diciembre, preste atención porque así deberán págarle.

¿Cómo deben pagarle los últimos dos feriados del 2026?

De acuerdo con el Ministerio de trabajo, el 1 de diciembre es de pago no obligatorio, mientras que el 25 de diciembre es de pago obligatorio.

¿Qué significa esto?

Es decir, el 1 de diciembre, al no ser de pago obligatorio, si usted trabaja, recibe un pago sencillo, mientras que en el caso del 25 de diciembre, usted recibiría un pago doble, mientras que las horas extra se cancelarían de forma triple.

Imagen creada con inteligencia artificial.

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