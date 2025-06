El abogado Mario Ramírez explica que para cobrar adecuadamente un seguro por daños, es clave conocer el procedimiento legal y actuar con rapidez.

Muchos asegurados enfrentan rechazos por errores simples, como no recopilar la evidencia o no notificar a tiempo a la aseguradora. Por eso, seguir cada paso del contrato y conservar los documentos puede marcar la diferencia entre recibir la indemnización o no.

Si el afectado no entrega los formularios completos o se salta etapas, la aseguradora podría negar el pago. Saber qué hacer desde el inicio permite reclamar con seguridad y evitar demoras innecesarias.