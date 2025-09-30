El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, habló en el programa 120 Minutos sobre el problema de indisciplina de Creichel Pérez y cómo maneja situaciones de este tipo dentro del equipo. Herrera enfatizó que el castigo no necesariamente pasa por dejar al jugador fuera de un partido, sino por medidas más contundentes que lo hagan reflexionar sobre su futuro.

Miguel Herrera aseguró que cada jugador debe aprender de sus errores, sobre todo cuando estos pueden marcar su carrera. “Con hechos, cada quien toma sus decisiones, desafortunadamente la lista ya la teníamos antes de que pasara esta situación”, comentó el técnico tricolor.

El estratega explicó que se reunirá con la gente de la liga para evaluar el caso y señaló que Creichel Pérez es un joven con mucho potencial que necesita aprender a evitar errores graves que podrían afectar su trayectoria.

El mensaje de Herrera a los jugadores indisciplinados:

“Son errores que les van a marcar. Si continúan con este tipo de situaciones, terminarán con su carrera”, aseguró. El entrenador añadió que más allá de castigar a un jugador quitándole minutos en la cancha, hay otras formas de disciplinar, como las sanciones económicas: “A veces es más importante una buena multa que dejar a un jugador sin jugar un partido”.

Herrera recordó que ha visto muchos casos de jugadores con talento que desperdiciaron su carrera por no corregir sus errores a tiempo. “Hay que ser disciplinado, si no el fútbol no te arropa”, concluyó.



