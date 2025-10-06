Los gatos son animales naturalmente limpios que dedican gran parte de su tiempo al acicalamiento. La doctora Andrea Mora explica que su lengua áspera actúa como un cepillo natural para mantener su pelaje en óptimas condiciones. Sin embargo, existen situaciones donde requieren ayuda humana para su higiene.



El baño en seco es la opción más recomendable para limpiar a los felinos sin causarles estrés. Se realiza con productos específicos que no alteran el pH natural de su piel. Es fundamental prestar especial atención a patas, cuerpo y zona íntima durante el proceso.



Algunas señales que indican la necesidad de un baño incluyen presencia de pulgas o pelo excesivamente enredado. Los gatos de pelo largo requieren más atención que los de pelo corto. Siempre es recomendable consultar con un veterinario para determinar la frecuencia adecuada de baño según cada caso.