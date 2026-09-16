¿Cómo ayuda la masa muscular a controlar el azúcar en sangre? Doctor explica el tema

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El músculo es mucho más que fuerza o estética, es un órgano vital y el mejor escudo para las personas, ya que cuanto más masa muscular se gana, mayor será la capacidad para repeler el azúcar alto.

El Dr. Donald Vega, especialista en nutrición y máster en salud hormonal, explica que el músculo “repele” el azúcar porque es el principal destino de la glucosa que consumimos, y que después de comer, el 80% de la glucosa que entra en la sangre se almacena en los músculos.

El especialista detalla que durante el ejercicio el músculo absorbe la glucosa directamente de la sangre sin depender de la insulina, y advierte que si se pierde músculo, se pierde capacidad de gestionar el azúcar, lo que dispara el riesgo de diabetes tipo 2.