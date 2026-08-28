¿Cómo ayuda la inteligencia artificial a los estudiantes? Estas son sus ventajas

La inteligencia artificial apoya a los estudiantes al resolver dudas al instante, organizar mejor su tiempo y actuar como un tutor que explica conceptos complejos de forma sencilla.

Ángel Molina Laguna, director del Centro Aria de España, recomienda usar la IA como una guía y no como un reemplazo del esfuerzo mental, y sugiere prompts específicos para sacarle el mayor provecho.

El experto detalla que la IA puede adaptarse al nivel escolar del estudiante y que existen herramientas gratuitas para matemáticas, idiomas y programación, aunque siempre se debe verificar que la información proporcionada sea correcta.