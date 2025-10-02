Se cumple casi una semana desde la desaparición de Leandro, el pequeño de cinco años que cayó a una alcantarilla en el sector de Guadalupe cuando caminaba con su madre tras regresar de la guardería.

Las labores de búsqueda para dar con su paradero se han intensificado, reforzándose con el uso de drones y operativos en ríos como el Torres y el Virilla, en Atenas. Entre las principales complicaciones que enfrentan los rescatistas se encuentra la gran cantidad de sedimentos y la contaminación de los cauces, lo que dificulta la visibilidad.

Además, los caudalosos ríos, más crecidos por las lluvias, hacen que los expertos prevén un arrastre más fuerte, por lo que las represas se han convertido en un punto prioritario de revisión.