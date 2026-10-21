¿Cómo afrontar el dolor emocional sin quedarse atrapado en él? Psicóloga da consejos clave 

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Todos enfrentamos momentos que cambian la vida, como una pérdida, una traición, una ruptura o una crisis que nunca se vio venir, y mientras algunas personas intentan seguir adelante como si nada hubiera ocurrido, otras reviven una y otra vez lo sucedido sin encontrar salida.

La psicóloga Dalia Campos explica qué se necesita entender sobre el dolor emocional para aprender a afrontarlo y no quedarse atrapado en él y detalla qué hacer cuando una persona pierde su trabajo después de 20 años.

La especialista también aborda cómo afrontar el dolor de una madre que pierde a un hijo y cómo distinguir entre aprender de un error y convertirlo en una fuente permanente de sufrimiento.