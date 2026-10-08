Comité Ejecutivo se reunirá este viernes para definir al DT de La Sele

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El Comité Ejecutivo se reunirá este viernes a partir de las 8 de la mañana para definir al director técnico de La Sele, en una sesión convocada por Osael Maroto tras su regreso de El Salvador.

En la sesión se pondrá en la mesa el tema de Bryan Ruiz, su continuidad como técnico absoluto de la selección mayor, su cuerpo técnico, temas varios de contrato y la votación requerida.

De los 9 participantes del comité ejecutivo, uno no podrá asistir por temas personales y otro tiene su asistencia en duda, por lo que se necesitan 4 votos para aprobar la continuidad.