El Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, FCRF, ordenó el descenso a la categoría de fútbol aficionado a los clubes Turrialba y Limón Black Star, tras denegar su solicitud de licencia de club profesional.

Según indica el comunicado, la decisión corresponde a un incumplimiento del criterio financiero por parte de ambos clubes solicitantes.

“En consecuencia, esa resolución adicionalmente ordenó el descenso de los clubes a la categoría de fútbol aficionado”, destaca el escrito.

La FCRF indicó que ambos equipos gozan de su derecho para recurrir la decisión en los términos establecidos según el reglamento de licencias.