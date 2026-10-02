Comisión Nacional declara alerta amarilla en varias comunidades del país

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) elevó a alerta amarilla los distritos cercanos al volcán Rincón de la Vieja tras determinar un incremento en la actividad eruptiva del macizo.

Los distritos declarados en alerta son Dos Ríos, Aguas Claras de Upala, Mayorga, Cañas Dulces y Curubandé de Liberia, según detalló la institución.

La CNE señaló que el volcán Rincón de la Vieja es uno de los más activos del país y que desde julio mantiene una actividad constante.