Comisión especial por caso de Fernando Obaldía tendrá un diputado de cada fracción legislativa

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La comisión especial que estudiará el caso de Fernando Obaldía estará integrada por un diputado de cada fracción legislativa, según lo acordado.

Marco Badilla, diputado de Liberación Nacional, afirma que “asumiré esta posición con objetividad, con responsabilidad y apegado al derecho”.

Los legisladores elegirán a los integrantes que realizarán los informes correspondientes sobre las denuncias contra el diputado.

La comisión tendrá representación de todas las bancadas para analizar el caso del congresista oficialista.