La venta de entradas para el Mundial 2026 ya comenzó y los aficionados deben cumplir con ciertos requisitos para acceder a los boletos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Cómo comprar las entradas para el Mundial 2026

La FIFA informó que el proceso se hará en etapas, con diferentes métodos de compra, tipos de boletos y formas de pago.

El primer período de solicitud inició este 10 de septiembre de 2025 , con una fase de selección aleatoria.

inició este , con una fase de selección aleatoria. El proceso se extenderá hasta el 19 de julio de 2026 , día de la final del torneo.

, día de la final del torneo. Para participar, los aficionados deben crear una FIFA ID en la página oficial.

La FIFA advirtió que las entradas deben adquirirse únicamente en canales autorizados, ya que los boletos obtenidos por vías externas podrían no ser válidos.

Sorteo del Mundial 2026

El sorteo oficial de la Copa del Mundo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, desde las 12 horas locales. Ese día se definirán:

Los grupos del torneo .

. El calendario de partidos .

. Las sedes y horarios de cada encuentro.

Magnitud del evento

En la edición anterior, participaron 32 selecciones y 2,5 millones de aficionados asistieron a los estadios en once ciudades de Estados Unidos. Con tres países anfitriones y un formato ampliado, se espera que el Mundial 2026 supere esas cifras.

Requisitos de ingreso a los países anfitriones

La FIFA recordó que la compra de una entrada no garantiza la entrada a Canadá, México o Estados Unidos. Por eso, aconsejó revisar en las páginas oficiales de cada gobierno los requisitos migratorios antes de viajar.