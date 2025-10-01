El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) festeja su aniversario: 70 años de impulsar el turismo en el país, con una visión de promover la naturaleza, cultura y sostenibilidad.

En contexto de la celebración se realizó una campaña la cual apoya emprendimientos que se apegan con la visión que tiene la institución. Conozca el caso de dos empresas.

Lanford Logistic

Es una empresa líder en el sector turismo. El grupo tiene subdivisiones que están enfocadas en la creación de desechables compostables, productos ecoamigables, productos sostenibles y bolsas de papel personalizadas.

“Desde hace varios años, el Centro de Convenciones nos ha confiado como su proveedor en empaques compostables. Esta colaboración es una muestra del encadenamiento comercial, es una muestra de cómo las grandes empresas colaboran y contribuyen con las pequeñas y medianas empresas como las nuestras”, comentó José Venegas, propietario de Lanford Logistics Compostable.

Sus productos son compostables, 100% nacionales y hechos a base de fibras naturales como la caña de azúcar y el bambú.

La Granjita del Abuelo

Es una pequeña empresa que ofrece una excelente calidad de pollo, huevos y carnes. Se especializan en productos frescos. Le dan trabajo a más de 30 personas.

“La Granjita del Abuelo contribuye a que el turista tenga una mejor experiencia, ya que nosotros nos especializamos en especificaciones y gramaturas, reduciendo así los tiempos en cocina y haciendo que el turista tenga una mejor experiencia, tanto en tiempo como en calidad”, expresó Raúl Suárez, administrativo.

Suárez afirma que el mercado costarricense marca diferencia al no competir por cantidad, sino por calidad, valor y conservación del medio ambiente.

De esta manera se ve cómo estos emprendimientos tienen un valor único en el mercado y la importancia que tiene el ICT en apoyarlos.