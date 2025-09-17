Un comerciante oriental mató a un presunto ladrón la noche de este martes. El hecho ocurrió 75 metros al norte de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

Hechos

El homicidio a eso de las 11:30 p.m. en un edificio de cuatro plantas, que antes se utilizaba como hotel. Presuntamente se da el reporte de la activación de un servicio de alarmas y el comerciante es notificado de la presencia de personas en el lugar.

Al llegar, se topa con un sujeto que aparentemente estaba robando, este lo trata de agredir y el ciudadano oriental responde con disparos de arma de fuego.

Ciudadano oriental

El sospechoso de matar al hombre está bajo custodia policial y será presentado al Ministerio Público.

Caso se encuentra en investigación.