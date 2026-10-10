Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

¿Comer sobre el mar? Isla Venado tiene una experiencia fuera de lo común gracias a un restaurante flotante que permite disfrutar de los sabores del Golfo de Nicoya en un ambiente único.

José Luis Mora y Ricardo Martínez, trabajadores del restaurante, atienden a los comensales que llegan atraídos por la iniciativa de los vecinos y los mariscos frescos.

El atractivo no está solo en lo que llega a la mesa, sino en todo lo que rodea la experiencia de comer en medio del mar, una forma diferente de disfrutar de Isla Venado.