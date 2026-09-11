¡Comer después de una cirugía puede ser un reto! Aprenda qué alimentos elegir

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una cirugía en la cara, nariz, mandíbula o cuello produce alteraciones temporales que pueden limitar la masticación o la deglución, por lo que elegir los alimentos adecuados se convierte en un verdadero reto.

La Dra. Kathryn Von Saalfeld Kostka explica que después de estas cirugías puede quedar dolor o inflamación, dificultad para abrir la boca, menor fuerza en los músculos y boca seca, por lo que se recomiendan alimentos triturados, caldos, salsas o líquidos.

La especialista detalla que se debe evitar la comida seca, dura o que se desmenuce, como galletas, granola, semillas o palomitas, y sugiere opciones como crema de vegetales con pollo licuado, puré de papa con aguacate y huevo suave, o un batido espeso de yogur con banano.