Combustibles enfrentarían aumentos: estas serían las nuevas tarifas

Fecha de publicación: 12 de September de 2026

Fecha de modificación: 12 de September de 2026

Los precios de los principales combustibles en Costa Rica enfrentarían un nuevo aumento, debido al comportamiento registrado en el mercado internacional y al diferencial de precios de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Más detalles

RECOPE señaló que:

“El comportamiento de los precios entre el 14 de agosto y el 10 de setiembre está marcado por una mayor presión sobre los mercados internacionales, en medio del recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo y sus derivados”.

Además, asegura que los mercados mantienen especial atención sobre los ataques en la región y el riesgo de que el conflicto genere interrupción el flujo de los hidrocarburos.

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Afectación en el precio de los combustibles

Debido a estos factores, para octubre, el litro de gasolina súper pasaría de ¢726 a ¢764 (+¢38), la regular subiría de ¢707 a ¢719 (+¢12), mientras que el diésel aumentaría de ¢688 a ¢785 (+¢97).

En el caso del gas, el cilindro de 25 libras pasaría de ¢7.071 a ¢7.266, para un incremento de ¢195.

“La información que Recope remite a la Aresep refleja las condiciones del mercado internacional durante el periodo de cálculo. Nuestra responsabilidad es suministrar la información correspondiente a los costos de importación y demás componentes establecidos en la metodología, mientras que corresponde a la Aresep realizar el análisis y definir las tarifas que finalmente pagarán los consumidores”, explicó Carlos Cordero, gerente general de Recope

Costa Rica utiliza como referencia el precio del petróleo WTI, cuya cotización superó los $100 por barril esta semana.

Con información de: Recope.