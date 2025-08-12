La combinación de psicología y medicina natural aborda el cansancio extremo mediante flores de Bach, las cuales, según expertos, regulan emociones como la ansiedad nocturna con esencias de castaño blanco o mimulus.

Terapias complementarias con plantas como lavanda o valeriana, integradas con meditación previa al sueño, potencian efectos relajantes en jornadas estresantes donde la autoexigencia laboral genera insomnio.

Además, estas estrategias holísticas ofrecen alternativas no farmacológicas para manejar preocupaciones excesivas que afectan la calidad del descanso.