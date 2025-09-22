Un comando armado, conformado por al menos cinco sujetos que llegaron en motocicletas, perpetró un violento asalto a un local en Bananito Sur de Matina, Limón, la noche de este domingo.

Los delincuentes percutaron varios disparos para amedrentar a los presentes e incluso persiguieron a algunas personas que intentaron huir, para despojarlas de sus pertenencias durante el ataque.

Las autoridades presumen que los sospechosos forman parte de una organización criminal de la zona que también se dedica al tráfico de drogas, luego de permanecer varios minutos en el sitio sin ser perturbados.