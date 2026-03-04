La experta en moda Fariany Gutiérrez presentó las tendencias en color para el verano 2026, destacando el fucsia y el naranja como los tonos protagonistas para resaltar la belleza femenina.

Explicó que la clave está en saber combinarlos según la silueta: colocar el color fuerte en la parte inferior ayuda a resaltar curvas y figura.

Presentó una falda naranja combinada con blusa satinada, ideal para brunch, pero que con tacones y accesorios llamativos se transforma para noche. También mostró un enterizo fucsia con vuelos, versátil para playa con sandalias o para cena con blazer negro y botas.