El estudio se llenó de colores, tambores y sonrisas gigantescas como muestra del respaldo a la Selección Nacional ante su crucial encuentro. Esta manifestación de arte popular, representada en las tradicionales mascaradas, se erige como un símbolo de identidad costarricense y unidad en momentos de gran importancia nacional. Detrás de cada máscara existe una cuidadosa técnica artesanal que combina creatividad y tradición, transmitiendo un poderoso mensaje de orgullo y motivación.

La elaboración de estas coloridas piezas requiere de gran destreza y conocimiento transmitido a través de generaciones, manteniendo viva una expresión cultural única. Cada mascarada cuenta una historia diferente, reflejando las emociones y sentimientos de una comunidad que se une a través de su arte.

El impacto de estas expresiones artísticas trasciende el ámbito deportivo, posicionándose como un valioso legado cultural que perdura en el tiempo. Las mascaradas se convierten así en un puente entre generaciones, preservando costumbres mientras adaptan su mensaje a contextos contemporáneos.