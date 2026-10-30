Coloración capilar: alternativas sin amoniaco para cuidar el cabello

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La coloración capilar con alternativas sin amoniaco, botánicas y libres de químicos dudosos permite evitar compuestos agresivos en el pelo, según explicó Olga Giovanna Álvarez.

La especialista detalló qué es la henna, cuáles son sus principales beneficios para el cabello y el cuero cabelludo y qué diferencia existe entre la coloración con henna y los tintes químicos convencionales.

Asimismo, Álvarez abordó cómo actúa la henna sobre la hebra capilar y qué resultados pueden esperarse en cuanto a brillo, volumen y suavidad.