Color y tradición: El arte detrás de las mascaradas ticas

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El colorido, la picardía y la tradición se mueven entre nosotros en cada baile de mascarada, y el artesano mascarero William Bolaños Cascante nos abre las puertas a un símbolo nacional que mantiene viva la identidad costarricense.

El artesano explica qué representa para él que la mascarada sea un símbolo nacional de Costa Rica y qué elementos culturales se reflejan en los personajes que crea artesanalmente.

El especialista detalla qué materiales y técnicas tradicionales se utilizan para elaborar una mascarada auténtica, y comparte un mensaje para las nuevas generaciones para que esta tradición nunca se pierda.