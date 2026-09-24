Colombia replicó medida tomada por Costa Rica en las cárceles

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Colombia replicó una medida tomada por el presidente de la República, Laura Fernández, en el Sistema Penitenciario de Costa Rica. Así lo dio a conocer el ministro Gabriel Aguilar, por medio de una conferencia de prensa.

El ministro le detalló a Fernández que las autoridades del país sudamericano se les vio interesadas en una serie de medidas que se llevaron a cabo en territorio nacional.

¿Qué medidas les interesó a las autoridades colombianas?

Aguilar confirmó que les interesa el Plan Cero Ocio, y también en la inaguración de Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

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Colombia replicó medida tomada en Costa Rica

Además, el ministro dijo que replicaron la norma de retirar todos los tomacorrientes en los centros de contención.

“Replicaron la orden que usted dio de retirar todos los tomacorrientes y los cables, y por eso fue que ejecutaron esa medida”, detalló el Ministro de Justicia.

El Ministerio de Justicia y Juventud asegura que seguirán con su ideales: orden, control y disciplina.