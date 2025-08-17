El fin de semana largo dejó un saldo de ocho personas fallecidas en accidentes de tránsito en diferentes puntos del país. Algunas víctimas murieron al instante, mientras que otras fallecieron en el camino a centros de salud.

Las edades de los fallecidos oscilan entre 26 y 86 años.

Entre los casos reportados: una mujer de 69 años, de apellido Barquero, fue atropellada mientras caminaba junto a un menor de 8 años. La señora murió mientras era trasladada al hospital Calderón Guardia, mientras que el niño fue llevado al Hospital de Niños.

En Puntarenas, un hombre de 86 años falleció alrededor de las 6:20 a.m. el sábado, mientras viajaba en una bici-moto, luego de ser impactado por un menor de 17 años que conducía otra motocicleta.

Las autoridades reiteran el llamado a respetar los límites de velocidad, evitar distracciones y no conducir bajo los efectos del alcohol, como medidas fundamentales para prevenir más accidentes fatales.