Colisión triple genera largas presas en la General Cañas

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una colisión triple genera largas presas en la Autopista General Cañas, sentido Alajuela-San José. Accidente fue reportado por la página Waze Costa Rica.

¿Dónde precisamente se dio el accidente que genera largas presas en la General Cañas?

Hecho se presentó frente al Conservatorio Castella. Según se pudo ver en imágenes, vehículos se encuentran en el carril interno.

Advertencia a conductores

Se le pide a los conductores, tomar la prevenciones del caso y tenen paciencia al transitar por la zona.

Información en desarrollo.

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