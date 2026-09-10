Colisión triple genera alto congestionamiento vial

Una colisión triple en el sector de El Fierro, Autopista Florencio del Castillo, sentido Cartago-San José, genera un alto congestionamiento vial.

Según el reporte, el accidente se presentó en horas de la mañana.

Alto congestionamiento vial

De acuerdo a los reportes de conductores, el paso es denso, por lo que se alerta a las personas que tienen que transitar por el sitio, tener paciencia o buscar rutas alternas.

Según lo que se maneja, solo se reportaron daños materiales.

Información en desarrollo.

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