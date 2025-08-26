Una mujer falleció tras una colisión múltiple en la autopista Bernardo Soto a la altura de Grecia, Alajuela, cuando la motocicleta en que viajaba como pasajera chocó contra un vehículo liviano.

La víctima, identificada como una ciudadana nicaragüense de 25 años, perdió la vida en el acto mientras el conductor de la motocicleta resultó con lesiones de consideración que requirieron su traslado a un centro médico cercano.

Este lamentable suceso eleva a 382 el número de fallecidos en carreteras costarricenses en lo que va de 2025.