Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Un accidente de tránsito provoca un alto congestionamiento vial en el sector de San Pedro de Montes de Oca, frente al Mas X Menos, sobre la calle principal.

Detalles del accidente de tránsito

Según el reporte de Bomberos, se presentó la colisión entre un vehículo y un camión, en el sentido San Pedro-San José.

Congestionamiento vial

Debido a la posición en que quedó el vehículo pesado, el paso está denso en ambos sentidos.

¿Hay personas afectadas?

Hay una persona prensada producto del accidente, según informa Bomberos.

Se recomienda a los conductores que pasan por el sitio, tener paciencia o tomar rutas alternas.

Más detalles en los próximos minutos.

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Foto tomada de: Waze Costa Rica.