Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un accidente de tránsito provoca un alto congestionamiento vial en el sector de San Pedro de Montes de Oca, frente al Mas X Menos, sobre la calle principal.
Según el reporte de Bomberos, se presentó la colisión entre un vehículo y un camión, en el sentido San Pedro-San José.
Debido a la posición en que quedó el vehículo pesado, el paso está denso en ambos sentidos.
¿Hay personas afectadas?
Hay una persona prensada producto del accidente, según informa Bomberos.
Se recomienda a los conductores que pasan por el sitio, tener paciencia o tomar rutas alternas.
Más detalles en los próximos minutos.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.
Foto tomada de: Waze Costa Rica.