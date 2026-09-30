Colisión entre motocicleta y autobús provoca largas presas

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Frente a un liceo en San Miguel de Desamparados, ocurrió un un accidente de tránsito que provoca largas presas en el sector.

¿Qué pasó?

Se presentó la colisión entre un autobús y una motocicleta, dejando al conductor de este último medio de transporte sin signos vitales. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se declaró a la víctima como fallecida.

Además, se trasladó a otro paciente en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Largas presas

El congestionamiento vial es enorme, ya que autoridades cerraron el paso en la zona, con la intención de atender el incidente.

Hay una larga fila de vehículos que esperan que la calle esté abierta, para salir a la vía principal. Incluso se puede ver que ante el congestionamiento vial, personas toman la decisión de ir hacia su destino caminando.

Información en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.