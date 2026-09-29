Colisión entre camión y bus escolar deja menor de edad prensado

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense confirmó un accidente de tránsito que deja hasta el momento, un menor de 16 años prensado.

¿Qué sucedió?

Se presentó la colisión entre un camión y un bus escolar, en Orotina, Coyolar, sector de Santa Rita.

Menor de edad prensado

Además, del joven de 16 años prensado, se confirmó que el adulto que viajaba en el camión está atrapado.

En la escena trabajan cuatro ambulancias y un vehículo de rescate.

Información en desarrollo.

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