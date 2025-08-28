Una colisión violenta entre un autobús y una motocicleta en San Diego de La Unión, sentido Cartago-San José, resultó en la muerte de uno de los ocupantes de la moto, identificado como un oficial de seguridad privada, mientras que su acompañante fue trasladado al hospital en condición crítica.

El paso por la autopista Florencio del Castillo fue regulado durante la atención del percance, el cual se suma a los recurrentes incidentes viales en esta vía.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente para determinar responsabilidades y prevenir futuras tragedias.