La Cruz Roja Costarricense atendió este sábado una colisión entre dos vehículos livianos sobre el puente Río Blanco, en el cantón de Bagaces, que dejó un saldo de siete personas heridas.

Tres pacientes en condición crítica

De los siete pacientes valorados, tres se encontraban en condición crítica, uno en estado urgente y tres más en condición estable.

Los pacientes en estado crítico fueron identificados como una mujer de 14 años y dos hombres de 17 y 19 años, quienes fueron trasladados de inmediato a la Clínica de Bagaces.

También fue trasladada al mismo centro médico una mujer de 19 años en condición urgente.

Tres pacientes se negaron a ser trasladados

Las otras tres personas involucradas, que presentaban lesiones menores y se encontraban en condición estable, rehusaron el traslado al centro médico, según confirmaron socorristas en el lugar.

Respuesta de emergencia

La emergencia fue atendida por cuatro unidades de la Cruz Roja, que se movilizaron rápidamente al sitio tras recibir el reporte de la colisión. El incidente continúa en desarrollo y las autoridades investigan las causas del accidente.

Noticia en desarrollo..