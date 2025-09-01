Dos personas perdieron la vida tras un accidente de tránsito, que terminó con la colisión contra un caballo, en Katira de Guatuso, la noche de este domingo.

¿Qué pasó?

La motocicleta, donde viajaban dos personas, impactó de manera violenta con un caballista que participaba de una cabalgata en la zona.

Estado de los involucrados

Hecho dejó dos personas fallecidas. Cuerpos de emergencia trasladaron al jinete a un centro médico en condición delicada.

Víctimas

En el sitio falleció el conductor de la motocicleta, un joven de 25 años, identificado como Kevin González. Su acompañante, Alexandra González, de 17 años, falleció en una clínica local.

El equino también falleció.