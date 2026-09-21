Colegios técnicos comenzaron las pruebas nacionales estandarizadas

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

Más de 15 mil estudiantes de colegios técnicos comenzaron este lunes las pruebas nacionales estandarizadas, en una jornada que marca el inicio de las evaluaciones para este sector educativo.

Este año, los estudiantes se enfrentarán a cambios importantes en las pruebas, según informaron las autoridades del Ministerio de Educación Pública, aunque no se detallaron las modificaciones específicas.

Las pruebas nacionales estandarizadas son un requisito fundamental para la obtención del título de bachillerato en la educación técnica, por lo que los estudiantes se preparan con anticipación para obtener los mejores resultados.