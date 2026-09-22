Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria condenó trato hacia perezoso que fue lanzado desde poste

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria condenó lo que se observa en un video donde un perezoso es sujetado y lanzado al suelo por una persona, calificando el acto como inhumano, agresivo y despiadado.

La institución aseguró que este es un acto que no debe pasar inadvertido en el marco de la Ley de Bienestar Animal, según indicó en su pronunciamiento.

“Repudiamos y condenamos enfáticamente lo actuado por una persona de una empresa de electricidad que aparece en un video que circula actualmente en redes sociales. En este se observa cómo el funcionario desprende a un perezoso que estaba sujetado a un poste del tendido eléctrico, lo separa del lugar donde se encontraba y lo arroja desde una altura de probablemente más de tres metros”, indicó Silvia Coto Mora, presidenta del Colegio.

El video, que muestra a la persona sujetando al animal y dejándolo caer, generó indignación y fue condenado por los profesionales en medicina veterinaria.