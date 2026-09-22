Colegio de Periodistas premia a “La Historia Completa”

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El reportaje Fábrica de Sicarios, del periodista Andrés Ramírez Fernández y el equipo de La Historia Completa, ganó el premio Jorge Vargas Gené Óscar Cordero Rojas 2026. El reconocimiento se otorgó en la categoría de periodismo.

Ramírez Fernández sostuvo que nada sale bien sin un equipo detrás y que todos cumplen una función importante dentro del engranaje del trabajo, al tiempo que expresó su deseo de que vivan siempre los buenos trabajos periodísticos en medio de una sociedad de desinformación.

El productor general Alberto Guzmán destacó que el programa cuenta con una producción que involucra a camarógrafos, editores, postproductores y animadores, y calificó el resultado como un periodismo veraz, responsable y de investigación que integra elementos editoriales y audiovisuales.

La investigación abordó el crecimiento del sicariato en Costa Rica y mostró cómo las estructuras criminales reclutaban y reemplazaban jóvenes para mantener el negocio, con un momento central en el encuentro del periodista con un gatillero durante los años más violentos registrados en el país.

El concurso del Colegio de Periodistas reconoció trabajos destacados por su interés público, enfoque, variedad de fuentes, redacción, profundidad y responsabilidad, y el episodio podrá verse nuevamente el sábado a las 6 de la tarde por Canal 6.