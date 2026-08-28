Colegio de Médicos Veterinarios lanza alerta a la población

El colegio de Médicos Veterinarios lanzó una alerta a la población tras detectar una campaña clandestina de castración.

¿Dónde?

En Guararí de Heredia. Según denunciaron, las cirugías se realizaban sin permisos, sin condiciones adecuadas de higiene y sin profesionales autorizados.

“Se realizaban cirugías a las mascotas, sin las normas mínimas de higiene protocolario, sin permisos de operación y sin profesionales de la medicina veterinaria que estuvieran habilitados para ejercer en nuestro país“, dijo el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica.

La intervención se dio junto a autoridades de la municipalidad de Heredia, Fuerza Pública y Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).



Petición del Colegio de Médicos Veterinarios a los dueños de mascotas

La entidad pidió a los dueños de mascotas verificar que estas campañas cuenten con el aval de senasa y un médico veterinario responsable.