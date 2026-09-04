El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria se refirió a la brutal agresión que recibió una joven en el sector de Guadalupe de Cartago.

Jennifer Brenes fue víctima de un ataque con martillo. Imágenes registradas por la cámara de seguridad no solo captan la brutal agresión, también lo gritos de terror de la mujer cuando es golpeada, además de sus reiteradas solicitudes de auxilio.

¿Qué dijo la entidad tras la agresión?

“El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria repudia cualquier acto de violencia en el país. Queremos manifestar nuestra profunda indignación y preocupación ante la brutal agresión sufrida por una de nuestras agremiadas. Nos solidarizamos estrechamente con su familia.

Anunciaron acciones

Incluso aseguran que ya trabajan en brindar a la familia de esta y otros médicos veterinarios agraviados, la asesoría legal necesaria para lograr “sentar un precedente en defensa del ejercicio” en Costa Rica.

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