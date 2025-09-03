El Colegio de Farmacéuticos lanzó una alerta tras detectar medicamentos, cosméticos y suplementos en outlets, sin cumplir con las condiciones adecuadas de almacenamiento. En un reciente operativo incluso se halló insulina guardada en un cajón, pese a que este fármaco requiere refrigeración constante.

La institución advirtió que adquirir estos productos representa un serio riesgo para la salud, ya que pueden estar vencidos, perder eficacia terapéutica o, en el peor de los casos, resultar tóxicos. En cosméticos, además, pueden provocar reacciones como enrojecimiento o irritación en la piel.

El Colegio insistió en que los medicamentos deben comprarse exclusivamente en farmacias autorizadas, donde se garantiza su control sanitario. Por su parte, el Ministerio de Salud continuará con los operativos en distintas provincias para retirar de circulación productos que pongan en peligro a los consumidores.