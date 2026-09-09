Colegio de Enfermeras buscará acuerdos con la CCSS

El Colegio de Enfermeras buscará acuerdos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante situaciones en las que auxiliares laboran sin supervisión en centros de salud del país.

La institución gremial plantea la necesidad de establecer convenios que garanticen la supervisión adecuada del personal auxiliar en los diferentes establecimientos de la CCSS.

“Tenemos casos detectados en los que los auxiliares de enfermería operan sin la presencia física de un profesional de enfermería”, sostuvo Gabriel Guido, portavoz del Colegio de Enfermeras.

Asimismo, indicó que se debe garantizar la supervisión del profesional de enfermería en todos los servicios y turnos, así como determinar con claridad cuál es el rol que debe asumir el auxiliar de enfermería.

Las enfermeras profesionales buscan regular las condiciones en las que los auxiliares desempeñan sus funciones sin la debida supervisión profesional.