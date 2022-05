Colate dio una entrevista a El Mundo, en la que le ha dedicado unas palabras muy duras a la madre de su hijo. En la charla, promociona el libro que acaba de sacar al mercado: “Colate por Nicolás. La historia que nunca creí que contaría”. Es público que la expareja no acabó en muy buenos términos. Ahora, Colate ha vuelto a atacar a “La Chica Dorada”. La periodista, le preguntó si Rubio había sido el mayor error de su vida y su respuesta no dio lugar a dudas:

“En cierta manera, así es. Si pudiera volver atrás procuraría evitarlo o en todo caso vería mejor las señales que la vida me puso delante. Pero el amor me cegó y es algo que ha marcado mi vida para siempre. Tampoco me gusta mucho lamentarme de lo ya ocurrido. La vida te viene como te viene y es lo que me ha tocado”, declaró.

Paulina Rubio y Colate comenzaron su relación en 2005. Tres meses después de la confirmación oficial, se fueron a vivir juntos a un departamento de Madrid. En 2007 dieron el “sí quiero” en una boda llevada a cabo en Cancún a la que acudieron alrededor de 200 invitados. “Estoy muy emocionada, cuento con un hombre que me ama, me quiere y me respeta. Le voy a dar muchos rubitos malcriados”, dijo Paulina en aquel momento tan importante de su vida.

En el año 2010, nació Andrea Nicolás, el único hijo en común de la pareja. Un año más tarde, los dos anunciaron su separación. Fue entonces cuando comenzó entre ellos una auténtica batalla judicial por la custodia del menor que mantienen hasta el día de hoy. Durante todos estos años, además de los juicios a los que han tenido que asistir, los dos se dedicaron a hablar públicamente de su mala relación.

El momento más oscuro en la vida de Colate

Su prima, María Vallejo Nágera, encargada de llevar adelante la presentación del libro, quiso profundizar sobre los momentos más duros en su vida. Colate se sinceró en su respuesta y aseguró que sí, que en su vida pasó situaciones “de mucha oscuridad”. En concreto, recordó uno: “Hubo una época en la que no veía soluciones a nada y pensé que la única salida posible era irme porque eso aliviaría el dolor”, dijo el empresario frente a cámara.