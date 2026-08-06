Colapso del alcantarillado generó que las calles se llegaran a inundar en Guápiles

El colapso del sistema de alcantarillado, sumado al paso de la onda tropical número 29, provocó severas inundaciones en el centro de Guápiles, Limón, donde 60 personas fueron atendidas por la Cruz Roja debido a la emergencia.

Los aguaceros, que se mantienen sobre el territorio nacional, generaron anegamientos en varias zonas del Caribe y el Valle Central, afectando a familias y comercios de la localidad limonense.

El Instituto Meteorológico Nacional prevé más lluvias durante el resto del día, lo que mantiene en alerta a las autoridades ante posibles nuevos incidentes. La situación en Guápiles refleja la vulnerabilidad de la infraestructura pluvial ante fenómenos climáticos que continúan azotando el país.