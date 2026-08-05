Una parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX, con un peso estimado de cuatro toneladas, impactó la superficie de la Luna durante de este miércoles, según las proyecciones de científicos que monitorean su trayectoria.

¿De dónde proviene el cohete?

Lo lanzaron el 15 de enero de 2025 para transportar dos módulos de aterrizaje robóticos comerciales hacia la Luna.

Una vez completada esa misión, la estructura quedó a la deriva en el espacio y, de acuerdo con los cálculos de los expertos, su trayectoria la llevaría a chocar contra el satélite natural.

¿Qué pasaría con el impacto?

Los investigadores estiman que la estructura viaja a más de 8.000 kilómetros por hora y que, podría formar un cráter de entre 20 y 30 metros de diámetro sobre la superficie lunar.

Los especialistas enfatizan que no representa ningún riesgo para la Tierra, ya que ocurrió a más de 363.000 kilómetros de distancia.

¿Se vio desde la Tierra?

El posible impacto no fue visible de forma natural. Sin embargo, astrónomos de distintos países dirigieron telescopios terrestres y espaciales hacia la Luna con la esperanza de captar la nube de escombros que se generó tras la iluminación del sol.

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Un evento de interés para la ciencia

Los expertos consideran que, servirá como una oportunidad para estudiar la respuesta de la superficie lunar ante el impacto de un objeto artificial.

La información que obtengan podría ser clave para futuras misiones espaciales y para el desarrollo de infraestructura destinada a la exploración de la Luna.