Código de conducta dejó fuera de La Sele a Alejandro Bran

Fecha de publicación: 21 de September de 2026

Fecha de modificación: 21 de September de 2026

El técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, Fernando “Bocha” Batista, aseguró que la disciplina fue el elemento por el que Alejandro Bran se ausenta de la convocatoria para los duelos de Liga de Naciones.

El entrenador señaló que los futbolistas deben demostrar por qué forman parte de la Selección y mantener una conducta acorde con esa responsabilidad.

¿Qué dijo sobre la ausencia de Bran?

Consultado sobre la ausencia de Alejandro Bran, Batista confirmó que la situación está relacionada con aspectos disciplinarios.

“Sí, sí, se lo dije. Lo puedo decir porque se lo dije a Alejandro, porque hay cosas que no le hicieron bien”, explicó el técnico.

Sin embargo, Batista destacó que actualmente mantiene comunicación diaria con el jugador y se mostró satisfecho por su decisión de continuar su carrera en el extranjero.

“Me pone contento porque Alejandro ha tomado la decisión de salir a jugar al exterior. Lo está haciendo muy bien”, agregó el entrenador.