Organización criminal tenía un “Departamento de Control de Calidad”: Así funcionaba

La organización criminal vinculada al fallecido alias “Coco Guácimo” contaba con una estructura similar a la de una empresa, con roles definidos y hasta un denominado “Departamento de Control de Calidad”, encargado de vigilar a los vendedores de droga.

La sanción era la muerte

Según la investigación del OIJ y la Fiscalía, los integrantes de la organización solo podían comercializar la droga que les suministraba alias “Diablo”.

Quienes incumplían las directrices o vendían droga de otras organizaciones eran asesinados. A este grupo se le vinculan cinco homicidios de personas que formaban parte de la propia estructura criminal.

El brazo armado de la organización

La célula era liderada por un hombre conocido como alias “Cara de Malo”, señalado como jefe de sicarios y una de las personas de mayor confianza de alias “Coco Guácimo”.

Según las autoridades, el grupo tenía funciones específicas para ejecutar homicidios y utilizaba motocicletas y vehículos para planificar y realizar los ataques.

Siete detenidos durante la Operación Tridente

La investigación permitió vincular a esta célula con seis hechos violentos, entre ellos cinco homicidios y una tentativa de homicidio.

Este viernes, el OIJ realizó ocho allanamientos en el marco de la Operación Tridente y detuvo a siete sospechosos. Seis de los operativos se realizaron en Guácimo, uno en Sagrada Familia de San José y otro en Santa Cruz de Guanacaste.

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Las autoridades esperan que estas detenciones permitan frenar la violencia relacionada con esta organización en el Caribe del país.