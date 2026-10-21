Cóbano Run llega con su segunda edición para toda la familia

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La segunda edición de Cóbano Run llegará en diciembre con dos jornadas deportivas espectaculares que combinarán actividad física, convivencia familiar y solidaridad.

¿Dónde se realizará?

El evento tendrá lugar en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas. La iniciativa busca reunir a personas de todas las edades y apoyar al Liceo de Santa Teresa.

Evento para toda la familia

La programación comenzará el sábado 5 de diciembre con la Sunset Kids Run, una carrera dirigida a los niños que iniciará a las 4 p. m. en Playa del Carmen. La actividad permitirá que los más pequeños disfruten del deporte en un ambiente familiar.

La segunda jornada será el domingo 6 de diciembre con la Cóbano Run, que tendrá distancias de 5 y 10 kilómetros. La salida está prevista para las 6 a. m. en Cóbano, Santa Teresa.

Ambas actividades comparten un propósito que va más allá del ejercicio: promover valores como la solidaridad, la comunidad y el deporte, además de recaudar apoyo para el Liceo de Santa Teresa.

¿Quiere participar? Puede consultar los detalles e inscribirse en el sitio web globalsportscr.com.