CNFL cambiará su horario de atención presencial

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció que cambiará su horario de atención presencial en sus oficinas, una medida que afectará a los usuarios que realizan trámites de manera presencial.

La empresa comunicó que el nuevo horario entrará en vigencia próximamente y que los detalles específicos serán informados por los canales oficiales.

“A partir del 1 de octubre, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz establecerá un nuevo horario de atención al público, que será de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde”, comentó Rodrigo Gutiérrez, director a. i. de Comercialización de la CNFL.

Explicó que la razón del cambio de horario responde a un estudio realizado sobre la frecuencia de visita de los clientes a sus instalaciones. “Determinamos que el horario que mejor se adapta para brindar una buena atención a los clientes es el propuesto, de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde”, señaló.

“Tendremos las instalaciones abiertas 30 minutos antes del horario habitual, que es a las 8 de la mañana. A las 7:30 ya tendremos las puertas abiertas para todos nuestros clientes”, detalló.

Se recomienda a los abonados consultar la información actualizada antes de acudir a las sedes de atención al público.