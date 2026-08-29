CNFL anuncia suspensión eléctrica este domingo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), mediante su sitio web oficial, anunció una interrupción en el servicio de electricidad en San José.

El sector anunciado por la CNFL

Según la información institucional, la afectación será en el cantón central de San José, distrito de Hospital, y tendrá lugar este domingo 30 de agosto, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

Además, explican que la interrupción del servicio responde al mantenimiento preventivo de obras eléctricas en la zona.

Finalmente, la CNFL afirma que cerca de 184 servicios eléctricos podrían resultar afectados durante las horas de suspensión.

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Por: Camila Rosales Méndez

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